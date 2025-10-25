نوريس أول المنطلقين بجائزة المكسيك الكبرى لفورمولا 1

انتزع لاندو نوريس سائق مكلارين مركز أول المنطلقين بجائزة المكسيك الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في اللحظات الأخيرة اليوم السبت متفوقا على شارل لوكلير سائق فيراري الذي سينطلق من الصف الأول.

وبهذا يعزز السائق البريطاني من فرصه في تقليص فارق 14 نقطة الذي يفصله خلف زميله في الفريق أوسكار بياستري متصدر الترتيب العام والذي حل في المركز الثامن في التجارب التأهيلية، لكنه ينطلق من المركز السابع بفضل عقوبة تعرض لها كارلوس ساينز الذي أنهى التجارب سابعا.

وينطلق لويس هاميلتون سائق فيراري من المركز الثالث.