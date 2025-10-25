الأحد 3 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نوريس أول المنطلقين بجائزة المكسيك الكبرى لفورمولا 1

منذ 18 ثانية
لاندو نوريس

لاندو نوريس

A A A
طباعة المقال

انتزع لاندو نوريس سائق مكلارين مركز أول المنطلقين بجائزة المكسيك الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في اللحظات الأخيرة اليوم السبت متفوقا على شارل لوكلير سائق فيراري الذي سينطلق من الصف الأول.

وبهذا يعزز السائق البريطاني من فرصه في تقليص فارق 14 نقطة الذي يفصله خلف زميله في الفريق أوسكار بياستري متصدر الترتيب العام والذي حل في المركز الثامن في التجارب التأهيلية، لكنه ينطلق من المركز السابع بفضل عقوبة تعرض لها كارلوس ساينز الذي أنهى التجارب سابعا.

وينطلق لويس هاميلتون سائق فيراري من المركز الثالث.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

منتخب برنتفورد
برنتفورد يكبد ليفربول خسارة رابعة تواليا في الدوري
جيروم بواتينج
بواتينج ينسحب من معايشة تدريبية في بايرن بعد اعتراض الجماهير
لاعبو بروسيا دورتموند
دورتموند يفوز في اللحظات الأخيرة 1-صفر على كولن

الأكثر قراءة

عدادات المولدات
خطوة غير مسبوقة بحق أصحاب المولدات!
تفجير 9 آب.. "فخ من حزب الله" ورسالة بالدم إلى الجيش لعرقلة حصر السلاح!
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة تول في قضاء النبطية (إكس)
إسرائيل تغتال قيادي كبير في حزب الله بجنوب لبنان.. من يكون؟