نوريس الأسرع في التجارب الحرة الأخيرة بالمكسيك وبياستري خامساً

تصدر لاندو نوريس سائق مكلارين التجارب الحرة الثالثة والأخيرة بجائزة المكسيك الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت، فيما حل زميله في الفريق أوسكار بياستري في المركز الخامس متفوقا على ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز السادس.

واحتل لويس هاميلتون سائق فيراري المركز الثاني، بفارق 0.345 ثانية خلف نوريس الذي سجل زمنا قدره دقيقة واحدة و16.633 ثانية في حلبة أوتودرومو إيرمانوس رودريجيز، بينما جاء جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الثالث.

وكان شارل لوكلير سائق فيراري رابع أسرع سائق.

وكان فرستابن، الذي يتأخر بفارق 40 نقطة عن بياستري في الترتيب بعد ثلاثة انتصارات في آخر أربعة سباقات، الأسرع في اليوم الأول من التجارب.

وكان بياستري، الذي يتقدم على نوريس ثاني الترتيب بفارق 14 نقطة، أبطأ بفارق 0.599 ثانية عن زميله في الفريق، فيما كان فرستابن متأخرا بفارق 0.609 ثانية عن الصدارة، بينما شكى من عدم تماسك السيارة.

وجاء كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس في المركز السابع، يليه إسحاق حجار سائق ريسنج بولز في المركز الثامن، ويوكي تسونودا سائق رد بولز في المركز التاسع، وجابرييل بورتوليتو سائق ساوبر في المركز العاشر.