نوريس يتفوق على بياستري في التجارب الحرة الأولى لسباق فورمولا 1 في باكو

حقق لاندو نوريس سائق فريق مكلارين أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة أذربيجان الكبرى التي توفقت بسبب رفع العلم الأحمر اليوم الجمعة، فيما جاء زميله أوسكار بياستري متصدر ترتيب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في المركز الثاني بعد أن عانى من مشكلة في وحدة الطاقة في لفته الافتتاحية.

وتوقفت جلسة التجارب التي استمرت لساعة واحدة على حلبة مدينة باكو لمدة 25 دقيقة لإجراء إصلاحات على الحلبة، مما تسبب في تعطيل جدول الفريق ولكنه سمح لمكلارين بإصلاح سيارة بياستري دون خسارة المزيد من الوقت على الحلبة لصالح الآخرين.

وقال آلان بيرمان رئيس فريق ريسنج بولز لشبكة سكاي سبورتس خلال حصة التجارب “كان هناك حطام على الحلبة ولم يكن من سيارة، لكنه كان جزءا خرج من الرصيف، وهناك قلق من عدم تأمينه”.

وحقق نوريس أسرع زمن للفة وقدره دقيقة واحدة و42.704 ثانية حول حلبة الشوارع مع تأخر بياستري بفارق 0.310 ثانية عن زميله بمجرد عودته إلى الحلبة.

واصطدم السائق الأسترالي الذي يتقدم بفارق 31 نقطة عن نوريس قبل ثماني جولات على نهاية الموسم، بحاجز الإطارات بجانب سيارته الخلفي الأيمن عند المنعطف 15، لكنه تجنب حدوث أضرار جسيمة في السيارة ليكمل 14 لفة مقابل 19 لفة لزميله.

وجاء شارل لوكلير سائق فيراري الذي كان أول المنطلقين في باكو في آخر أربع سنوات، في المركز الثالث متأخرا بفارق 0.552 ثانية.

وبدا جورج راسل سائق مرسيدس الذي كان مريضا أمس الخميس وغاب عن اليوم الإعلامي المقرر، متذمرا عبر دائرة الاتصال الداخلية لفريقه لكنه احتل المركز الثاني بفارق 0.001 ثانية عن أفضل زمن حققه لوكلير.

واحتل أليكس ألبون سائق وليامز المركز الخامس متقدما على يوكي تسونودا سائق رد بول وماكس فرستابن بطل العالم أربع مرات الذي انحرف عن المسار قبل أن تدور سيارته.

وجاء كارلوس ساينز سائق وليامز في المركز الثامن، وأكمل ثنائي ريسنج بولز ليام لاوسون وإسحاق حجار المراكز العشرة الأولى.

واصطدم لويس هاميلتون سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات بالحواجز وألحق ضررا بالجناح الأمامي لسيارته، بالإضافة إلى تعرضه لثقب في أحد إطاراته، لينهي التجارب في المركز 13.