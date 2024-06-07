نوريس يحطم الأرقام في التجارب الحرة الأولى لجائزة كندا الكبرى لفورمولا 1

حقق لاندو نوريس سائق مكلارين أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى بجائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات متفوقا على شارل لوكلير وكارلوس ساينز سائقي فيراري اليوم الجمعة.

وبعد عواصف ضربت الحلبة صباحا، استغل نوريس الذي حقق انتصاره الأول في مسيرته في وقت سابق هذا الموسم في ميامي، الظروف الجافة ليسجل زمنا قدره دقيقة واحدة و24.435 ثانية.

وحرم نوريس فريق فيراري من بداية مثالية للجائزة الكبرى إذ حل ساينز ثانيا متفوقا على لوكلير الفائز بجائزة موناكو الكبرى.

وكان لويس هاميلتون، سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات والذي جاء انتصاره الأول في مسيرته في مونتريال، في المركز الرابع متفوقا على ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام.

وقبل نحو ساعة واحدة من التجارب الحرة الأولى، ضربت عاصفة قوية مونتريال لتغمر المياه الحلبة.

وانطلقت التجارب تحت العلم الأصفر وعمل مشرفو السباق على إزالة المياه الناجمة عن تساقط الأمطار المستمر.

وبعد انتظار دام 25 دقيقة، فتحت حارة الصيانة أبوابها وخرجت السيارات وكان هاميلتون أول من سجل زمنا.

ولكن بعدما سطعت الشمس وبدأت الحلبة تجف، رفع المنظمون العلم الأحمر بعدما احتكت سيارة جوانيو تشو سائق ساوبر بالجدار ليتناثر الحطام على الحلبة.

وباستئناف التجارب، استغل السائقون تحسن الظروف واعتمدوا على الإطارات اللينة وانتهت التجارب الحرة تحت السماء المشمسة.

وشارك الأسترالي جاك دوهان سائق ألبين الاحتياطي في التجارب الحرة الأولى بدلا من إستيبان أوكون، الذي أخطره الفريق أنه لن يجدد عقده للموسم المقبل.

لكن دوهان أخفق في تسجيل زمن. وسيشارك أوكون في التجارب الحرة الثانية المقررة اليوم الجمعة.