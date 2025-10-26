الأثنين 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نوريس ينتزع صدارة بطولة العالم بعد فوزه بجائزة المكسيك الكبرى

منذ 24 دقيقة
لاندو نوريس

لاندو نوريس

A A A
طباعة المقال

حقق البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، فوزاً ثميناً بسباق جائزة المكسيك الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، ليتصدر الترتيب العام للسائقين بفارق نقطة واحدة فقط عن زميله الأسترالي أوسكار بياستري.

وانطلق نوريس من المركز الأول ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى خط النهاية، فيما حلّ شارل لوكلير سائق فيراري ثانياً، وجاء الهولندي ماكس فرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث.

وبهذه النتيجة، يواصل نوريس موسمه القوي مع مكلارين، بينما تراجع بياستري إلى المركز الخامس في السباق بعد أداء متذبذب، ليخسر الصدارة في الترتيب العام بفارق ضئيل قبل الجولات الختامية من البطولة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

الهولندي هاري لافريسن
لافريسن يحقق التاريخ بأربع ميداليات ذهبية في بطولة العالم للدراجات
توتنهام الإنجليزي
ثنائية فان دي فين تقود توتنهام للفوز على إيفرتون
يانيك سينر
سينر ينتفض ليهزم زفيريف ويحصد لقب فيينا المفتوحة للمرة الثانية

الأكثر قراءة

الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ غارة جوية على منزل في بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد
تصعيدٌ يُنذر بالأسوأ... وكيف يقرأ "الثنائي" التّهديد بالحرب؟
مبانٍ مدمرة في لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، 2 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز
نائب يحذر: هناك أجواء تصعيدية نشعر بها في لبنان
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
وليد جنبلاط: نريد علاقات طبيعية مع سوريا.. والعدالة أولاً في السويداء