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نوفاك ديوكوفيتش يؤكد مشاركته في أولمبياد باريس ويستعد للمنافسة

منذ ساعتين
نوفاك ديوكوفيتش

نوفاك ديوكوفيتش

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أعلنت اللجنة الأولمبية الصربية مشاركة نوفاك ديوكوفيتش في منافسات التنس بأولمبياد باريس هذا الصيف.

وسيشارك ديوكوفيتش، الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، في الأولمبياد للمرة الخامسة منذ ظهوره الأول في 2008 عندما فاز بالميدالية البرونزية.

وخضع اللاعب البالغ عمره 37 عاما لجراحة في الركبة الشهر الماضي بعدما اضطر للانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة بسبب إصابة تعرض لها في الدور الرابع ما أثار شكوكا حول مشاركته في بطولة ويمبلدون وأولمبياد 2024.

ويتطلع المصنف الثالث عالميا للفوز بلقبه الأول في 2024 بعدما حصد ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى العام الماضي. ويسعى للفوز بالذهبية الأولمبية التي عاندته عندما ينافس في أولمبياد باريس، حيث سيشارك أيضا الإسباني رافائيل نادال.

وسيلعب دوسان لايوفيتش، المصنف 56 عالميا، لصالح صربيا في منافسات التنس التي تقام بين 27 يوليو تموز و4 أغسطس آب المقبلين في رولان جاروس.

    المصدر :
  • رويترز

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