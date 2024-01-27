نوفيل ينتزع الصدارة في رالي مونت كارلو الافتتاحي للموسم

انتزع تييري نوفيل سائق هيونداي الصدارة في رالي مونت كارلو الافتتاحي للموسم بعد أن حقق الفوز في اثنتين من المراحل الثلاث الصباحية السبت.

وكان البلجيكي نوفيل يحتل المركز الثالث في الترتيب قبل انطلاقه في المراحل الصباحية لكنه فرض تفوقه بفارق 5.1 ثانية أمام إلفين إيفانز سائق تويوتا، علما بأن المنافسات تتضمن ثلاث مراحل مسائية اليوم، وتختتم منافسات الرالي الأسفلتي غدا الأحد.

واحتل الفرنسي سيباستيان أوجيه، بطل العالم ثماني مرات والذي يسعى لتحقيق فوزه العاشر في رالي مونت كارلو لتعزيز رقمه القياسي في جبال الألب الفرنسية، المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 2.6 ثانية خلف إيفانز، وجاء أوت تاناك سائق هيونداي في المركز الرابع.

ويغيب حامل اللقب الفنلندي كاله روفانبيرا سائق تويوتا عن الجولة الأولى، في إطار قراره بالمشاركة الجزئية في المنافسات هذا العام.