الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيفيز يعود إلى تشكيلة باريس سان جيرمان أمام برشلونة

منذ 10 دقائق
شعار نادي باريس سان جيرمان

شعار نادي باريس سان جيرمان

A A A
طباعة المقال

قال باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء إن لاعب وسطه البرتغالي جواو نيفيز عاد إلى تشكيلة الفريق لمباراة خارج أرضه أمام برشلونة في البطولة.

وغاب نيفز عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال فوز باريس سان جيرمان 4-صفر على أتلانتا في أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين.

كما انضم لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا إلى تشكيلة الفريق بعد استبداله في الشوط الأول من مباراة حامل لقب الدوري الفرنسي أمام أوكسير يوم السبت الماضي.

ولن يكون المهاجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي تعرض لإصابة في الفخذ، ضمن تشكيلة الفريق في مباراة الغد.

ويغيب عن التشكيلة أيضا قلب الدفاع ماركينيوس والمهاجمان عثمان ديمبلي وديزريه دوي للإصابة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ملعب سان سيرو من الداخل-رويترز
ميلانو توافق على بيع سان سيرو تمهيدًا لهدمه وبناء ملعب جديد لميلان وإنتر
الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال إحدى مبارياته ضمن بطولة رولان جاروس في فرنسا-رويترز
الاتحاد الفرنسي للتنس يقرر استمرار الاعتماد على حكام الخطوط في رولان جاروس 2026
شعار الفيفا
بسبب العنصرية...السلفادور تتلقى غرامة مالية من الفيفا

الأكثر قراءة

دار حضانة
بعد إساءات بحق الاطفال.. إقفال دار حضانة معروفة في الأشرفية
رئيس الحكومة نواف سلام
الرئيس سلام مصرّ على تنفيذ القرارات القضائية في ملف الروشة
أداة الذكاء الاصطناعي "تشات جي. بي. تي"
ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل