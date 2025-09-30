نيفيز يعود إلى تشكيلة باريس سان جيرمان أمام برشلونة

قال باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء إن لاعب وسطه البرتغالي جواو نيفيز عاد إلى تشكيلة الفريق لمباراة خارج أرضه أمام برشلونة في البطولة.

وغاب نيفز عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال فوز باريس سان جيرمان 4-صفر على أتلانتا في أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين.

كما انضم لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا إلى تشكيلة الفريق بعد استبداله في الشوط الأول من مباراة حامل لقب الدوري الفرنسي أمام أوكسير يوم السبت الماضي.

ولن يكون المهاجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي تعرض لإصابة في الفخذ، ضمن تشكيلة الفريق في مباراة الغد.

ويغيب عن التشكيلة أيضا قلب الدفاع ماركينيوس والمهاجمان عثمان ديمبلي وديزريه دوي للإصابة.