الأحد 29 ربيع الأول 1447 ﻫ - 21 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

نيوكاسل يتعادل للمرة الثالثة على التوالي خارج أرضه أمام بورنموث

منذ 9 دقائق
نادي نيوكاسل

نادي نيوكاسل

اكتفى نيوكاسل يونايتد بالتعادل السلبي مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد في مباراة مملة شهدت القليل من الفرص حيث ظل الفريق الزائر بلا فوز خارج أرضه.

ورغم أن نيوكاسل حافظ على شباكه نظيفة للمباراة الثالثة على التوالي خارج أرضه، إلا أن التعادل السلبي الثالث على التوالي ترك فريق إيدي هاو في المركز الثالث عشر في الترتيب بست نقاط بينما تقدم بورنموث مؤقتا إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

وأجرى هاو عدة تغييرات على تشكيلته بحثا عن فوزه الأول في الدوري ضد فريقه السابق، ولكن على الرغم من البداية القوية من كلا الفريقين، افتقد الشوط الأول للزخم مع توقف اللعب بسبب الإصابات وانتهى بفرص قليلة واضحة.

ورفض الحكم مطالبة نيوكاسل بركلة جزاء عندما جذب نيك فولتماده من قميصه، وكاد جاستن كلويفرت أن يمنح الفوز لبورنموث من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع، لكن نيك بوب تصدى للكرة ببراعة.

    المصدر :
  • رويترز

