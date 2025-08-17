نيوكاسل يتعاقد مع لاعب الوسط رامسي قادما من فيلا

أعلن ناديا أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد انتقال لاعب الوسط جاكوب رامسي إلى صفوف الأخير بعقد طويل الأمد.

ولم يكشف الناديان عن تفاصيل الصفقة، لكن وسائل إعلام إنجليزية ذكرت أن نيوكاسل سيدفع نحو 40 مليون جنيه إسترليني (54.20 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب (24 عاما) بعقد يمتد لمدة خمس سنوات.

وسيرتدي رامسي، الفائز ببطولة أوروبا تحت 21 عاما مع منتخب إنجلترا عام 2023، القميص رقم 41 مع ناديه الجديد.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل في بيان صحفي “إمكاناته ستمثل إضافة مختلفة لنا على أرض الملعب، وهو لاعب شاب متعطش للتطور، بجانب تمتعه بخبرة مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز”.