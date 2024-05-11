"نيوكاسل" يتقدم نحو أوروبا بتعادله 1-1 مع برايتون

كان هدف شون لونجستاف في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول كافيا ليمنح نيوكاسل يونايتد التعادل 1-1 مع برايتون آند هوف ألبيون في المباراة الأخيرة لنيوكاسل على ملعبه خلال موسم متأرجح بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في سعيه للعب في أوروبا الموسم المقبل.

ويسعى نيوكاسل للحصول على مكان في الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الموسم المقبل ويحتل المركز السادس برصيد 57 نقطة متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي ومانشستر يونايتد الذي سيواجهه على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء مع وجود مباراة مؤجلة لكلا الفريقين أيضا أمام فريق المدرب إيدي هاو.

ويحتل برايتون المركز 11 برصيد 48 نقطة.

وبعد أن نجا من هجوم مبكر لأصحاب الضيافة منح جويل فيلتمان مدافع برايتون التقدم للفريق الزائر في الدقيقة 18 إذ كان رد فعله أسرع ليسجل من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية.

وعادل لونجستاف النتيجة لنيوكاسل قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، وعلى الرغم من أن الشوط الثاني حفل بالإثارة لم يسجل أي طرف المزيد من الأهداف لتنتهي المباراة بالتعادل.