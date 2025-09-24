نيوكاسل يستهل حملة الدفاع عن لقب كأس الرابطة بفوز سهل على برادفورد

سجل كل من جويلينتون ووليام أوسولا هدفين ليقودا حامل اللقب نيوكاسل يونايتد إلى فوز سهل بنتيجة 4-1 على برادفورد سيتي المنافس في الدرجة الثالثة، والتأهل إلى الدور الرابع من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وأنهى نيوكاسل انتظاره الذي دام لمدة 70 عاما للفوز بالألقاب المحلية عندما تفوق على ليفربول ليحقق اللقب الموسم الماضي، وبمجرد أن سجل جويلينتون وأوسولا هدفين في غضون دقيقتين في بداية المباراة، لم يكن هناك أي قلق من خروج مفاجئ.

وسجل فيل فودن هدفا لمانشستر سيتي في فوزه 2-صفر خارج ملعبه على هدرسفيلد تاون المنافس في الدرجة الثالثة، بينما خاض توتنهام هوتسبير أيضا مواجهة ضد منافس من الدرجة الثالثة، وتغلب بسهولة 3-صفر على دونكاستر روفرز.

وفاز أرسنال 2-صفر على بورت فايل في مباراة انطلقت في وقت لاحق.

ودفع إيدي هاو مدرب نيوكاسل بتشكيلة قوية في أول مباراة لفريقه في كأس الرابطة هذا الموسم، وكان فريقه أكثر سرعة وحسما من متصدر دوري الدرجة الثالثة برادفورد.

وسجل جويلينتون الهدف الأول في الدقيقة 17 عندما سيطر على تسديدة أنتوني جوردون ووضع الكرة في شباك الحارس سام ووكر.

وانطلق أوسولا وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 19، لكن نيوكاسل انتظر حتى الدقيقة 75 ليضيف جويلينتون الهدف الثالث بلمسة هادئة أخرى.

وسجل آندي كوك، مشجع نيوكاسل منذ الطفولة، هدف تقليص الفارق للضيوف بعد دخوله من مقاعد البدلاء، لكن أوسولا أكد تفوق فريقه بهدفه الثاني.

وسجل فودن هدف التقدم لسيتي بتسديدة حاسمة بعدما تبادل التمريرات مع ديفاين موكاسا، لكن الفريق لم يطمئن حتى صنع فودن الهدف الثاني لسافينيو في الدقيقة 74.

وسجل جواو بالينيا هدفا رائعا بضربة خلفية مزدوجة ليمنح توتنهام التقدم المبكر على دونكاستر، وهو أول أهدافه مع النادي، ثم أصبح الفريق في وضع مريح بعد هدف عكسي من جاي ماكجراث. وسجل برينان جونسون الهدف الثالث لتوتنهام في الوقت بدل الضائع.