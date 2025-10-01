نيوكاسل يسحق سان جيلواز برباعية ليحقق انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا

سجل أنتوني جوردون هدفين من ركلتي جزاء وأحرز نيك فولتماده وهارفي بارنز هدفا واحدا لكل منهما، ليحصد نيوكاسل يونايتد أول ثلاث نقاط في مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، بفوز ساحق 4-صفر على مضيفه أونيون سان جيلواز اليوم الأربعاء.

وكان هذا فوزا نادرا لنيوكاسل خارج أرضه في أوروبا، ورد فعل إيجابي بعد الهزيمة في مباراته الافتتاحية في مرحلة الدوري على أرضه أمام برشلونة الشهر الماضي.

وجاء هدف فولتماده بعدما لمس الكرة بسرعة ليغير اتجاه تسديدة ساندرو تونالي في الدقيقة 17، وأحرز جوردون هدفا من ركلة جزاء في كل شوط.

وعزز البديل بارنز تفوق نيوكاسل بإحراز الهدف الرابع قبل عشر دقائق من النهاية، بعد إنهائه المثالي لهجمة مرتدة سريعة على ملعب أندرلخت الذي اضطر أونيون لخوض مبارياته في دوري الأبطال عليه هذا الموسم.