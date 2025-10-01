الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيوكاسل يسحق سان جيلواز برباعية ليحقق انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة واحدة
نادي نيوكاسل

نادي نيوكاسل

A A A
طباعة المقال

سجل أنتوني جوردون هدفين من ركلتي جزاء وأحرز نيك فولتماده وهارفي بارنز هدفا واحدا لكل منهما، ليحصد نيوكاسل يونايتد أول ثلاث نقاط في مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، بفوز ساحق 4-صفر على مضيفه أونيون سان جيلواز اليوم الأربعاء.

وكان هذا فوزا نادرا لنيوكاسل خارج أرضه في أوروبا، ورد فعل إيجابي بعد الهزيمة في مباراته الافتتاحية في مرحلة الدوري على أرضه أمام برشلونة الشهر الماضي.

وجاء هدف فولتماده بعدما لمس الكرة بسرعة ليغير اتجاه تسديدة ساندرو تونالي في الدقيقة 17، وأحرز جوردون هدفا من ركلة جزاء في كل شوط.

وعزز البديل بارنز تفوق نيوكاسل بإحراز الهدف الرابع قبل عشر دقائق من النهاية، بعد إنهائه المثالي لهجمة مرتدة سريعة على ملعب أندرلخت الذي اضطر أونيون لخوض مبارياته في دوري الأبطال عليه هذا الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

اللجنة الأولمبية الدولية
الأولمبية الدولية ستقدم منحاً للرياضيين الفلسطينيين ليتمكنوا من التدرب
محكمة التحكيم الرياضية
إيقاف 4 رياضيين جورجيين لمدة أربع سنوات.. والسبب؟
كرة القدم - تعبيرية
هدف متأخر يضمن لفيسيل كوبي استمرار انطلاقته المثالية بدوري أبطال آسيا للنخبة

الأكثر قراءة

العلم اللبناني
بعد غزة.. "جايي دور لبنان"!
قصف ليلي على الجبهة الجنوبية
تحذير أميركي من تصعيد قد يطال بيروت
السراي الحكومي
أقساط المدارس على طاولة مجلس النواب