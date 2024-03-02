نيوكاسل يفوز (3-صفر) على ولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي

عاد نيوكاسل يونايتد إلى طريق الانتصارات بفوزه 3-صفر على ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بفضل أهداف ألكسندر إيساك وأنتوني جوردون وهدف متأخر من تينو ليفرامنتو.

افتتح نيوكاسل التسجيل عندما بدأ جوردون هجمة مرتدة ثم أرسل تمريرة إلى برونو جيمارايش داخل منطقة الجزاء ليسدد البرازيلي كرة أبعدها المدافع ماكسيميليان كيلمان، لتصل إلى إيساك الذي وضعها بضربة رأس في الشباك.

ومع هطول الأمطار، ضاعف جوردون النتيجة عندما استفاد من خطأ بعد محاولة حارس ولفرهامبتون جوزيه سا التصدي لعرضية منخفضة ليجد جناح نيوكاسل الكرة أمامه ويسدد في المرمى.

وحاول ولفرهامبتون العودة في النتيجة لكن دفاع نيوكاسل صمد بينما تصدى حارس المرمى مارتن دوبرافكا لسلسلة من الكرات قبل أن يسجل ليفرامنتو هدفا بمجهود فردي بطريقة غير متوقعة في الوقت المحتسب بدل الضائع حين سدد الكرة في الشباك أثناء سقوطه ليضمن النقاط الثلاث.