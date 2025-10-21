الأربعاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
نيوكاسل يهزم بنفيكا 3-صفر في دوري أبطال أوروبا

منذ 39 دقيقة
نادي نيوكاسل

سجل البديل هارفي بارنز هدفين وهز أنتوني جوردون الشباك للمباراة الثالثة تواليا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في فوز نيوكاسل يونايتد 3-صفر على ضيفه بنفيكا اليوم الثلاثاء، ليحقق أصحاب الأرض انتصارين متتاليين في البطولة.

وفي شوط أول مثير شهد عددا من الفرص من كلا الجانبين، منح جوردون أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 32.

وسيطر نيوكاسل على الشوط الثاني، لكنه انتظر حتى الدقيقة 70 لمضاعفة تقدمه عندما مرر الحارس نيك بوب، الذي تألق في الشوط الأول، الكرة إلى بارنز.

ثم حسم بارنز الفوز قبل سبع دقائق من نهاية المباراة، عندما حول تمريرة جوردون بتسديدة رائعة مرت من بين ساقي حارس المرمى ليخسر بنفيكا مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة.

    المصدر :
  • رويترز

