هاري كين يتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي للمرة الأولى

توج الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ بجائزة الحذاء الذهبي بعد إسدال الستار على موسم 2023-2024 في الدوريات الأوروبية.

وحصد كين جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا، وذلك بعد احتساب أهدافه في أهم بطولات القارة العجوز.

ووصل رصيد كين إلى 36 هدفا خلال مشاركته في 32 مباراة، متجاوزا سيرهو غيراسي الذي سجل 28 هدفا مع شتوتغارت، بينما حل كيليان مبابي وإرلينغ هالاند في المركز الثالث برصيد 27 هدفا لكل منهما.

وفي المركز الخامس، حل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، بالتساوي مع البلجيكي لويس أوبينا، لاعب لايبزيغ، وهداف الدوري الإسباني أرتيم دوفبيك (جيرونا) برصيد 24 هدفا.

ولأول مرة، يتوج كين بالحذاء الذهبي الأوروبي، وذلك في أول مواسمه خارج الدوري الإنجليزي بعد رحيله عن توتنهام هوتسبير.

وبات هاري كين أول لاعب إنجليزي منذ موسم 1999-2000 يحقق جائزة الحذاء الذهبي.

وكان آخر إنجليزي توج بها فكان كيفن فيليبس من سندرلاند حين توج هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 هدفا.

المثير أن هذا التتويج تزامن مع خسارة بايرن ميونخ لقب البوندسليغا لصالح باير ليفركوزن، وذلك بعد هيمنة دامت 11 عاما متتاليا.

هاري كين خاض مع بايرن ميونخ في موسمه الأول بقميص الفريق، 45 مباراة بكافة البطولات سجل فيهم 44 هدفا وصنع 12.

يذكر أن الفائزين السابقين بجائزة الحذاء الذهبي هم إرلينغ هالاند، وروبرت ليفاندوفسكي (مرتين)، وشيرو إيموبيلي.