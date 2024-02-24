"هاري كين" يقود البايرن بثنائية على لايبزيج

سجل هاري كين هدفين أحدهما في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود بايرن ميونيخ للفوز 2-1 على رازن بال شبورت لايبزيج اليوم السبت 24 فبراير/شباط 2024، لينهي سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في كافة المسابقات ويظل على بُعد ثماني نقاط من باير ليفركوزن المتصدر.

وسدد كين ضربة رأس في القائم في الدقيقة الخامسة لكنه أكمل هجمة سريعة بتسديدة منخفضة بعد مجهود جيد من جمال موسيالا ليضع بايرن في المقدمة في الدقيقة 56.

وأدرك لايبزيج التعادل في الدقيقة 70 بتسديدة من بنيامين شيشكو بدلت اتجاهها بعد أن تصدى الحارس مانويل نوير لتسديدتين سابقتين للاعب السلوفيني.

لكن كين أنقذ فريقه مرة أخرى عندما سجل هدفه 27 في الدوري هذا الموسم عن طريق تسديدة منخفضة قوية لينتزع النقاط الثلاث لحامل اللقب.

ويحتل الفريق البافاري، الذي قرر الأسبوع الماضي الانفصال عن مدربه توماس توخيل في نهاية الموسم، المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف باير ليفركوزن المتصدر برصيد 61 نقطة بعد فوزه 2-1 على ماينتس أمس الجمعة.