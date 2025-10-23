هاشيموتو يكرر إنجاز أوتشيمورا ويتوج للمرة الثالثة على التوالي

نجح الياباني دايكي هاشيموتو في الحفاظ على لقبه في فردي الرجال لكل الأجهزة للنسخة الثالثة على التوالي ببطولة العالم للجمباز الفني، ليكرر إنجاز مواطنه الأسطوري كوهي أوتشيمورا. وجاء فوز هاشيموتو (24 عاماً) بعد أن سجل 85.131 نقطة، متفوقاً على الصيني تشانغ بوهانج الذي حصل على الفضية بمجموع 84.333 نقطة، فيما فاجأ السويسري نوي زيفرت الجميع بحصد البرونزية بمجموع 82.831 نقطة.

وأكد هاشيموتو سعادته بالفوز، خاصة بعد إخفاقه في أولمبياد باريس 2024 بسبب إصابة في الإصبع، ما كان سبباً في حصوله على المركز السادس حينها. وأضاف أن المنافسة مع أوتشيمورا، الذي حقق ستة ألقاب عالمية متتالية بين 2009 و2015، كانت محفزاً له لتحقيق أداء خارق.

شهدت المنافسة النهائية مواجهة قوية بين هاشيموتو ومواطنه الياباني شينوسوكي أوكا، إضافة إلى الصيني تشانغ، مع تبادل المراتب بفوارق ضئيلة حتى اللحظات الأخيرة، حيث كان أداء هاشيموتو في جهاز العقلة حاسماً في حسم اللقب لصالحه.

هذا وشهدت البطولة جدلاً بعد منع إندونيسيا منح تأشيرات للاعبي الجمباز الإسرائيليين، ما دفع اللجنة الأولمبية الدولية للتأكيد على ضرورة عدم منح إندونيسيا حق استضافة البطولات الدولية في المستقبل.