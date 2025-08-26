الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
هافرتس يغيب عن منتخب ألمانيا في مباراتي سلوفينيا وأيرلندا الشمالية

منذ 11 دقيقة
الألماني كاي هافرتس

قال رودي فويلر مدير المنتخب الألماني لكرة القدم إن مهاجم أرسنال كاي هافرتس سيغيب عن مباراتي المنتخب في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 أمام سلوفينيا وأيرلندا الشمالية الشهر المقبل.

ويغيب هافرتس عن الملاعب منذ إصابته خلال فوز أرسنال 1-صفر على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق من الشهر الجاري، ولم يتمكن من المشاركة أمام ليدز يونايتد يوم السبت الماضي.

وقال فولر لوسائل إعلام ألمانية أمس الاثنين “بالتأكيد لن يشارك، فهو يعاني من إصابة في الركبة. نحن لا نعرف بالضبط كيف ستسير الأمور في الأسابيع المقبلة، لا نعرف ما إذا كان سيخضع لجراحة أو سيتم علاجه بشكل متحفظ”.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال قبل أيام إن هناك حاجة لمزيد من الوقت والفحوصات الطبية لتوضيح حالة إصابة هافرتس.

وكان هافرتس (26 عاما) غاب عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر إثر إصابة في أوتار الركبة في فبراير شباط الماضي.

وتعاقد أرسنال مع المهاجم إبريتشي إيزي يوم السبت الماضي لتعزيز هجومه في ظل غياب هافرتس وجابرييل جيسوس الذي لم يعُد منذ تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي الموسم الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

