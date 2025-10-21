هالاند لاعب سيتي يواصل مسلسل تسجيل الأهداف في الانتصار على فياريال

مدد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي سلسلة تسجيله للأهداف إلى 12 مباراة متتالية حيث حقق فريقه فوزا مريحا 2-صفر على فياريال في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وسجل برناردو سيلفا أيضا هدفا في الشوط الأول خلال أداء مهيمن من جانب الفريق الزائر في استاد لا سيراميكا.

وتقدم مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا في الدقيقة 17 عندما مرر ريكو لويس، الذي انطلق من الناحية اليمنى، تمريرة متقنة إلى هالاند ليسدد الأخير مباشرة في الشباك من على حافة منطقة الست ياردات.

وواصل سيتي الضغط وضاعف تقدمه في الدقيقة 40 بفضل تمريرة حاسمة من لويس من اليمين، حيث مرر الكرة إلى القائد سيلفا، غير المراقب، الذي حولها برأسه في الشباك من مسافة قريبة.

وضمنت هيمنة سيتي فوزا سهلا للفريق ليواصل عروضه القوية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بتحقيقه انتصارين إضافة لتعادل واحد، بينما جمع فياريال نقطة واحدة من ثلاث مباريات في المسابقة حتى الآن.