هالاند يتألق في فوز سيتي 3-1 على بورنموث بالدوري

منذ 40 دقيقة
ايرلينغ هالاند

واصل إرلينج هالاند تألقه وسجل هدفين مذهلين اليوم الأحد ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-1 على بورنموث والصعود إلى المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل النرويجي العملاق هدفين من هجمتين مرتدتين في الشوط الأول على ملعب الاتحاد، ليرفع فريق المدرب بيب جوارديولا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف أرسنال المتصدر بينما تراجع بورنموث إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

وافتتح هالاند، الذي يتصدر هدفاي الدوري برصيد 13 هدفا في 10 مباريات، التسجيل في الدقيقة 17، من هجمة مرتدة إذ انطلق من منتصف الملعب قبل أن يسددها إلى داخل الشباك.

وأدرك بورنموث التعادل عن طريق تايلر آدامز، الذي سجل هدفا من ركلة ركنية في الدقيقة 25.

لكن هالاند أعاد سيتي للمقدمة بعد ثماني دقائق، مخترقا دفاع المنافس قبل أن يسدد كرة من زاوية ضيقة في المرمى. وأضاف نيكو أوريلي الهدف الثالث في الدقيقة 60.

    المصدر :
  • رويترز

