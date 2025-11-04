هالاند يركز على نجاح مانشستر سيتي بدلا من تسجيل الأرقام القياسية

قد يكون إرلينج هالاند في طريقه لتسجيل أرقام قياسية، لكن مهاجم مانشستر سيتي البارز يصر على أنه يركز على نجاح الفريق بينما يستعد لمواجهة ناديه السابق بروسيا دورتموند في مباراة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء.

وسجل المهاجم النرويجي (25 عاما) 26 هدفا في 16 مباراة فقط مع النادي والمنتخب الوطني هذا الموسم، مما يضعه على الطريق لتجاوز رقمه القياسي الشخصي البالغ 57 هدفا في موسم واحد.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء “أنا في طريقي لتحطيم هذا الرقم، لكنني لا أفكر في هذا. علينا التركيز على الغد وهذه طريقة تفكيري. عليّ التفكير في الحاضر”.

هل يظن أن الرقم القياسي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز آلان شيرر الذي سجل 260 هدفا في متناوله؟.

وكرر هالاند “ينبغي علي تجاهل الأرقام القياسية. التفكير في الأرقام القياسية التي يمكنني تحطيمها آخر ما يخطر ببالي، أحاول مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات. هذا هو تركيزي الرئيسي”.

وسخر أيضا من المقارنات مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قائلا “لا أحد يستطيع الاقتراب من هذين الاثنين”.

كما تجاهل إشادات مدربه بيب جوارديولا حول مدى تواضعه.

وقال “أنا رجل نرويجي، ولا ينبغي أن أعتبر نفسي شيئا لمجرد أنني أسجل أهدافا. أنا فقط إرلينج وهذا أمر لن يتغير أبدا”.

ويتطلع هالاند أيضا إلى تأهل النرويج إلى كأس العالم 2026. وتأهلت النرويج آخر مرة لكأس العالم عام 1998 أي قبل عامين من ولادته.

وتتصدر النرويج المجموعة التاسعة في التصفيات وقد يضمن لها الفوز على إستونيا في 13 نوفمبر تشرين الثاني الحالي التأهل للبطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية.

وقال هالاند عن المباريات الدولية “لدينا عدد قليل جدا من المباريات المهمة. هدفي الرئيسي في مسيرتي قيادة النرويج إلى كأس العالم، والآن لدي فرصة جيدة لتحقيق ذلك. لذلك الأمر يتعلق باستغلال الفرص”.