هالاند يسجل أربعة أهداف في فوز سيتي على ولفرهامبتون 5-1

أحرز إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي أربعة أهداف ليظل فريقه في الطريق نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي بعد انتصار ساحق 5-1 على ولفرهامبتون واندررز اليوم السبت.

وبعد ساعات من فوز أرسنال 3-صفر على بورنموث، رد لاعبو بيب جوارديولا بانتصار ضخم جعل الفريق على بعد نقطة واحدة من منافسه القادم من شمال لندن والذي يتصدر الترتيب، ولكن مع تبقي مباراة مؤجلة له.

وسجل هالاند، الذي عزز تصدره لهدافي الدوري للممتاز برصيد 25 هدفا، من ركلة جزاء في الدقيقة 12 وضاعف تقدم سيتي في الدقيقة 35 عندما لعب برأسه في القائم البعيد بعد عرضية رودري.

وسجل اللاعب النرويجي البالغ من العمر 23 عاما مرة أخرى من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول. وقلص هوانج هي-تشان الفارق لصالح ولفرهامبتون في الدقيقة 53.

ولكن بعد دقيقة واحدة، بدد هالاند أي آمال في عودة الضيوف بهدفه الرابع.

وأكمل البديل خوليان ألفاريز التسجيل للسيتي في الدقيقة 85.