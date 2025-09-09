هالاند يسجل خمسة أهداف ويقود النرويج لسحق مولدوفا 11-1 بتصفيات كأس العالم

سجل إرلينج هالاند خمسة أهداف وأضاف البديل ثيلو إسجارد أربعة أهداف أخرى لصالح النرويج التي سحقت مولدوفا 11-1 لتقطع خطوة أخرى كبيرة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1998.

وبعد خمس مباريات، تتصدر النرويج المجموعة التاسعة برصيد 15 نقطة، متقدمة بست نقاط على إيطاليا صاحبة المركز الثاني، التي لديها مباراة مؤجلة. أما أسوأ هزيمة لمولدوفا، فدفعتها نحو قاع المجموعة، ولم تحصد أي نقطة حتى الآن.

ومرر هالاند كرة رائعة إلى فيلكس هورن ماير ليفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة، وكان بوسع مارتن أوديجارد أن يضيف الهدف الثاني بعدها بدقيقة واحدة، لكنه سدد فوق العارضة من مدى قريب.

ولم تنتظر النرويج طويلا حيث سجل هالاند هدفا في الدقيقة 11، بعدما استحوذ على كرة ضالة داخل منطقة الجزاء وسددها في الزاوية البعيدة محرزا هدفه الخامس في خمس مباريات بتصفيات كأس العالم.

وبذل حارس المرمى كريستيان أفرام قصارى جهده لإيقاف هالاند، لكن الأخير أكمل ثلاثيته قبل الاستراحة. فقد لمس الحارس الكرة ليدفع تسديدة هالاند بعيدا عن المرمى، لكن مهاجم النرويج استعاد الكرة بسهولة وسددها ببراعة باتجاه القائم البعيد محرزا الهدف الرابع.

وسجل أوديجارد الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وبعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل هالاند هدفه الشخصي الرابع بضربة رأس، ثم لعب ضربة رأس أخرى في إطار المرمى في الدقيقة 62، فيما اشتعلت حماسة النرويج أمام جماهيرها.

وسجل البديل ثيلو إسجارد هدفين، قبل وبعد الهدف العكسي الذي سجله ليو أوستيجارد بالخطأ في مرماه، وأكمل ثلاثيته من ركلة جزاء في الدقيقة 79 قبل أن يضيف هالاند الهدف العاشر.

وأكمل إسجارد رباعيته بتسديدة قوية في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.