هالاند يسجل هدفاً تاريخياً في انتصار سيتي على نابولي في دوري أبطال أوروبا

سجّل إرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي، هدفا قياسيا، ليقود فريق بيب جوارديولا إلى افتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز مهيمن بنتيجة 2-صفر على نابولي، الذي لعب بعشرة لاعبين، اليوم الخميس.

وأصبح هالاند أسرع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 50 هدفا في ظهوره رقم 49 في المسابقة الأوروبية الأبرز عندما حول برأسه تمريرة فيل فودن المتقنة في الدقيقة 56.

وضاعف جيريمي دوكو تقدم سيتي في الدقيقة 65 عندما استدار بالكرة بسرعة وراوغ اثنين من المدافعين قبل أن يضعها من بين ساقي حارس المرمى فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش من زاوية صعبة.

ولعب نابولي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 21 بعد طرد قائده جيوفاني دي لورينتسو لعرقلته هالاند.

وأعاقت تلك البطاقة الحمراء عودة القائد السابق لمانشستر سيتي السابق دي بروين، الذي انتهت مباراته مبكرا بعد 25 دقيقة، حيث أجرى أنطونيو كونتي تغييرات في تشكيلته للتأقلم مع طرد دي لورينتسو.