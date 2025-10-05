هالاند يضمن فوزاً صعباً لمانشستر سيتي على برنتفورد

سجل إرلينج هالاند هدفه التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم ليمنح مانشستر سيتي فوزا صعبا 1-صفر على برنتفورد ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب اليوم الأحد.

وأنهى المهاجم النرويجي هجمة بطريقة رائعة في الدقيقة التاسعة ليواصل بدايته المميزة هذا الموسم حيث مدد سيتي سلسلته الخالية من الهزائم في كل المسابقات إلى سبع مباريات.

وكان من المفترض أن تكون المباراة أكثر راحة لفريق المدرب بيب جوارديولا، لكنه تعرض لضربة قوية عندما خرج لاعب الوسط رودري مصابا في الشوط الأول.

وفشل برنتفورد في لمس الكرة داخل منطقة جزاء سيتي في الشوط الأول لكنه تحسن بعد الاستراحة وأهدر إيجور تياجو فرصة رائعة لمعادلة النتيجة.

وتعرض مانشستر سيتي لضغط في اللحظات الأخيرة من المباراة بسبب الكرات العالية من برنتفورد لكنه صمد ليرفع رصيده إلى 13 نقطة من سبع مباريات بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال المتصدر قبل فترة التوقف الدولية.