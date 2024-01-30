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هالاند يعود لصفوف سيتي أمام بيرنلي بعد تعافيه من إصابة بالقدم

منذ ساعة واحدة
هالاند لاعب مانشستر يونايتد

هالاند لاعب مانشستر يونايتد (رويترز)

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أعلن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء، إن المهاجم إرلينج هالاند سيعود أخيرا لقائمة الفريق عندما يواجه بيرنلي غدا الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتساوى هالاند في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع محمد صلاح مهاجم ليفربول، ولهما 14 هدفا، لكن النرويجي غائب عن المباريات منذ تعرض لشرخ في عظمة بقدمه في السادس من ديسمبر كانون الأول أثناء الخسارة 1-صفر من أستون فيلا.

وقال غوارديولا للصحفيين “من الواضح أنه سيكون ضمن قائمة الاختيارات، نعم لقد عاد للمرة الأولى (منذ اصابته). كل القائمة لدينا (جاهزة) ونحن أقوى. هو لاعب مهم لنا”.

وقد تكون عودة هالاند محورية لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز الذي يأتي حاليا في المركز الثاني بفارق خمس نقاط وخاض مباراة أقل عن ليفربول المتصدر. فيما سيكون لدى سيتي أيضا مباريات في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي في فبراير شباط.

وسجل النرويجي هالاند (23 عاما) 19 هدفا في 22 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

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