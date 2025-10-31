هالاند يعود لمواجهة بورنموث.. وجوارديولا يترقب جاهزية رودري لإنعاش آمال السيتي

أكد بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، أن هدّاف الفريق إرلينغ هالاند جاهز للمشاركة في مواجهة بورنموث صاحب المركز الثاني، يوم الأحد على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. كما أشار إلى إمكانية عودة لاعب الوسط الإسباني رودري بعد تعافيه من الإصابة.

وكان هالاند، متصدر قائمة هدافي البريميرليغ برصيد 11 هدفاً في 9 مباريات، قد تعرّض لكدمة خلال الخسارة أمام أستون فيلا بنتيجة 1-0، بعد أن سدد كرة في القائم في الدقائق الأخيرة من المباراة. وغاب المهاجم النرويجي عن لقاء كأس الرابطة أمام سوانزي سيتي، والذي حسمه مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.

أما رودري، فلم يشارك في أي مباراة منذ إصابته في عضلات الفخذ الخلفية أمام برنتفورد قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، وهي إصابة تُعد ضربة جديدة للاعب بعد معاناته من إصابة خطيرة في الركبة قبل نحو 13 شهراً. وقال جوارديولا:

> “أعتقد أن رودري سيكون مستعداً للمساعدة. لا أعلم إن كان قادراً على البدء أساسياً، لكن نأمل أن يكون معنا.”

ويحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الخامس في جدول الدوري بفارق 6 نقاط عن المتصدر أرسنال، ونقطتين فقط خلف بورنموث، ما يجعل المباراة حاسمة في سباق المنافسة على اللقب.

من جانبه، يدخل بورنموث المباراة كأبرز مفاجآت الموسم، إذ لم يتذوق طعم الخسارة في 8 مباريات متتالية، في أفضل انطلاقة له بتاريخ الدوري الممتاز. وأشاد جوارديولا بأداء مهاجم بورنموث أنطوان سيمينيو، صاحب 6 أهداف هذا الموسم، قائلاً:

> “ليس فقط هذا الموسم… أسلوب لعب بورنموث يناسبه تماماً. إنه لاعب استثنائي.”