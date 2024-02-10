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هالاند يقود السيتي إلى صدارة الدوري الإنكليزي بعد فوزه على إيفرتون

منذ 18 دقيقة
ايرلينغ هالاند

ايرلينغ هالاند

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قاد النرويجي “إرلينج هالاند” فريقه مانشستر سيتي، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، للفوز 2-صفر على ضيفه إيفرتون المهدد بالهبوط ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتقى فريق المدرب بيب غوارديولا إلى الصدارة برصيد 52 نقطة من 23 مباراة، بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الذي سيعود للقمة حال فوزه على بيرنلي في وقت لاحق اليوم. وتتبقى لسيتي مباراة مؤجلة. وتراجع إيفرتون للمركز 18.

وبعد غيابه عن المنافسات لنحو شهرين بسبب كسر في عظمة في قدمه، انفرد هالاند بصدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا، بفارق اثنين عن محمد صلاح نجم ليفربول.

وافتتح هالاند التسجيل في الدقيقة 71 عندما أطلق تسديدة قوية هزت الشباك مستغلا ركلة ركنية، بينما أحرز المهاجم النرويجي الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة من كيفن دي بروين في منتصف الملعب قبل أن يراوغ جاريد برانثويت ويضع الكرة في شباك الحارس جوردان بيكفورد.

    المصدر :
  • رويترز

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