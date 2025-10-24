هالاند يكشف تفاصيل يومه الغريبة في ظهوره الأولى على يوتيوب

يضع إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، شراب القيقب في قهوته، ويقف أمام جهاز ينتج الضوء الأحمر لامتصاص فيتامين (د)، ويبرع في شواء شرائح اللحم بطريقة مثالية.

وحياة هالاند اليومية مزيج من الانضباط الرياضي والطقوس الشخصية الغريبة، وكشف عن تفاصيلها عبر قناته الجديدة على موقع يوتيوب، والتي أطلقها بمقطع فيديو عنوانه “يوم في حياة لاعب كرة قدم محترف”.

ويقدم الفيديو لمحة نادرة عن منزل المهاجم النرويجي (25 عاما)، وهو قصر أنيق مسكو بالرخام بتصميم بسيط ونوافذ شاهقة. وتوجد دمية دب عملاقة في إحدى زوايا المطبخ.

ويبدأ هالاند الذي يعيش أفضل مستوياته بتسجيل 24 هدفا في 14 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده هذا الموسم، صباحه بالقهوة التي يصفها بأنها “غذاء خارق إذا أُعدت بشكل صحيح”.

ويحضر فطوره المكون من البيض المقلي والخبز الطازج، إلى جانب صديقته إيزابيل هاوجسنج يوهانسن. ولا يوجد طاه خاص.

وقال “أعيش بمفردي منذ كان عمري 16 عاما. لذلك يجب أن أطبخ”.

ويتوجه هالاند بعد ذلك إلى صالة الألعاب الرياضية في منزله للتدليك والعمل على الأنسجة الرخوة مع المعالج الرياضي في سيتي ماريو بافوندي.

ومع قلة أشعة الشمس في سماء تشيشاير، يلجأ هالاند إلى جهاز ينتج الضوء الأحمر للحصول على جرعة من فيتامين (د). ويتوجه بعد ذلك إلى مزرعة قريبة حيث يخزن شرائح اللحم والحليب والعسل.

وبعد العودة إلى المنزل يجهز هالاند شريحتي اللحم. وبينما يُنقع اللحم يقفز في حمام ثلج قبل أن يشعل الشواية في الهواء الطلق.

وقال وهو يتفقد اللحم، مقلدا لهجة يوركشاير وبنبرة فخر بمهاراته في الطهي “سيكون هذا رائعا للغاية”.

وعندما تصبح شرائح اللحم جاهزة، يتخلى عن استخدام أدوات الطعام ويبدأ بالأكل بيديه.

وقال هالاند عن إطلاق قناته على يوتيوب “يرى الناس دائما المباريات والأهداف والاحتفالات، لكنهم لا يرون الساعات التي يستغرقها التحضير لكل ذلك”.

وأضاف “يُظهر هذا الفيديو الروتين والطعام والاستشفاء والتفاصيل الصغيرة التي تحدث الفارق”.

وتابع “إنه يظهر جزءا من شخصيتي خارج الملعب، وآمل أن يستمتع الناس برؤية هذا الجانب”.