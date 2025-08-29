هامبورغ يخسر في أول مباراة على أرضه بدوري الأضواء منذ سبع سنوات

سجل سانت باولي هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على مضيفه هامبورغ اليوم الجمعة في أول مباراة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يستضيفها هامبورغ منذ سبع سنوات.

وهبط هامبورغ على نحو مفاجئ مفاجئ لأول مرة على الإطلاق في عام 2018 وقضى سبعة مواسم في الدرجة الثانية.

ولم يلتق فريقا هامبورغ في دوري الأضواء منذ موسم 2010-2011.

وزحف الآلاف من جماهير هامبورج عبر المدينة لدعم الفريق ولكن آدم دزويجالا لاعب سانت باولي أسكت جماهير الفريق المضيف عندما حول تمريرة عرضية إلى داخل الشباك محرزا الهدف الأول في الدقيقة 19.

وظن صاحب الأرض، الذي لم تكن له أي محاولة على المرمى طوال الشوط الأول، أنه أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق من استئناف الشوط الثاني عندما سدد رانسفورد-يبواه كونيجسدويرفر الكرة بلمسة واحدة لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل.

وواصل هامبورغ، بطل كأس أوروبا عام 1983، الضغط لكن محاولته للعودة لم تكتمل إذ سجل الضيوف مرة أخرى في الدقيقة 60 عندما استغل أندرياس هونتوندجي تمريرة بينية في توقيت مثالي ليراوغ حارس مرمى هامبورج ويسجل من زاوية ضيقة.

وأنهى هامبورغ المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد جيورجي جوتشوليشفيلي لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 77.