"هاميلتون" الأسرع في التجارب الحرة الثالثة بجائزة كندا الكبرى لسباق السيارات

استغل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس والفائز سبع مرات على حلبة جيل فيلنوف هذه الخبرة ليحقق أسرع زمن في التجارب الحرة الثالثة والأخيرة بجائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت 8 حزيران/يونيو 2024.

وحقق هاميلتون، الذي حصد أول انتصاراته البالغ عددها 103 في مونتريال في 2007، زمنا قدره دقيقة واحدة و12.549 ثانية في تجارب حرة قوية بعدما تأثرت الأوليان بسقوط الأمطار.

وجاء ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات، الذي قطع أربع لفات فقط في التجارب الحرة الثانية بعدما شم رائحة دخان متصاعد من سيارته، في المركز الثاني، بفارق 0.374 ثانية خلف السائق البريطاني.

واحتل جورج راسل، زميل هاميلتون في الفريق، المركز الثالث في تجارب واعدة بالنسبة لمرسيدس قبل التجارب التأهيلية المقررة في وقت لاحق اليوم السبت استعدادا للسباق.

وحل لانس سترول سائق أستون مارتن، والذي نشأ في مونتريال ويملك والده الفريق، في المركز الرابع متفوقا على الأستراليين أوسكار بياستري سائق مكلارين ودانييل ريكاردو سائق آر.بي.

وأقيمت التجارب الثالثة في أجواء جافة لكنها تحت السحب الكثيفة.

وللمرة الثانية في ثلاث تجارب حرة، تسبب تشو جوانيو سائق ساوبر في رفع العلم الأحمر عندما فقد السيطرة على سيارته واصطدم بأحد الحواجز بعد خمس دقائق من بداية التجارب.

وكان تشو، الذي لا يزال يبحث عن عقد للموسم المقبل، قد اصطدم بالحائط في بداية التجارب الحرة الأولى.