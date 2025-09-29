هاميلتون سائق فيراري ينعي كلبه روسكو

أعلن لويس هاميلتون، سائق فيراري المشارك في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، عن نفوق كلبه روسكو وهو من فصيلة (بولدوج) اليوم الاثنين في منشور حزين عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكريما لحيوان أليف يملك شعبية كبيرة.

وغاب بطل العالم سبع مرات عن اختبار لإطارات بيريلي في إيطاليا وكذلك عن حدث في أسبوع الموضة في ميلانو الأسبوع الماضي بعد أن أصيب الكلب البالغ من العمر 12 عاما بالتهاب رئوي ودخل في غيبوبة.

وقال إن روسكو مات يوم الأحد بين ذراعيه.

وقال هاميلتون لمتابعيه البالغ عددهم 40.9 مليون متابع على إنستجرام، بينما يبلغ عدد متابعي كلبه 1.4 مليون “بعد أربعة أيام على وضعه على أجهزة إعاشة، ومقاومته بكل ما أوتي من قوة، كان عليّ اتخاذ أصعب قرار في حياتي وتوديع روسكو.

“كان دخول روسكو إلى حياتي أفضل قرار اتخذته على الإطلاق، وسأعتز إلى الأبد بالذكريات التي صنعناها معا”.

ورافق روسكو صاحبه هاميلتون، وهو نباتي، خلال ستة مواسم من الألقاب مع مرسيدس، حيث كان يحضر السباقات مع تصريح دخول خاص به ويسافر على متن طائرة خاصة.

ونفق كلب هاميلتون الآخر كوكو في عام 2020.

ويتسابق هاميلتون في سنغافورة مطلع الأسبوع المقبل، ولا يزال يطارد منصة التتويج الأولى له مع فيراري منذ انضمامه إلى الفريق الإيطالي في يناير كانون الثاني الماضي.