هاميلتون ينسحب من اختبار إطارات فورمولا 1!

منذ 6 دقائق
لويس هاميلتون

انسحب لويس هاميلتون سائق فيراري من اختبار إطارات فورمولا 1 مع بيريلي للعناية بكلبه المريض روسكو الذي دخل في غيبوبة.

وأكد فيراري أن بطل العالم سبع مرات لن يشارك في الاختبار اليوم الجمعة على حلبة موجيلو الإيطالية مضيفا أن السائق الاحتياطي الصيني تشو غوانيو سيحل محل السائق البريطاني.

كما قدم هاميلتون تحديثا عن صحة روسكو وهو من فصيلة (بولدوج) على إنستجرام.

وكتب “أصيب روسكو بالتهاب رئوي مرة أخرى وكان يعاني من صعوبة في التنفس.

“تم إدخاله إلى المستشفى وتخديره لتهدئته بينما كانوا يجرون له الفحوصات وأثناء ذلك توقف قلبه.

“تمكنوا من استعادة النبض وهو الآن في غيبوبة. لا نعرف متى سيستفيق منها… أنا بجانبه وأريد أن أشكركم جميعا على دعواتكم ودعمكم”.

ورافق روسكو (12 عاما)، وهو نباتي مثل صاحبه، هاميلتون خلال مواسمه الحافلة بالألقاب مع مرسيدس إذ كان يحضر السباقات مع تصريح دخول خاص به ويسافر على متن طائرة خاصة ولديه 1.3 مليون متابع على إنستجرام.

وتحدث هاميلتون بقلق في مايو أيار الماضي عن صحة كلبه.

    المصدر :
  • رويترز

