هاومان: وحدة نزاهة ألعاب القوى تساعد المزيد من الدول على إحراز ميداليات

يقول ديفيد هاومان رئيس وحدة نزاهة ألعاب القوى إن عمل منظمته في مجال مكافحة المنشطات ترك تأثيرا ملموسا على الرياضة والدليل على ذلك هو اتساع نطاق الدول التي تفوز بميداليات في بطولة العالم.

وتأسست وحدة النزاهة كهيئة مستقلة في 2017 في أعقاب فضيحة المنشطات الروسية. وينظر كثيرون لوحدة النزاهة على أنها المعيار في جميع الرياضات لمكافحة استخدام العقاقير المعززة للأداء.

وبعد فوزه بنهائي سباق عشرة آلاف متر في طوكيو يوم الأحد الماضي قال الفرنسي جيمي جريسييه ثاني فائز غير أفريقي المولد في هذا الحدث والأول منذ 1983 “اليوم هزمت شرق أفريقيا. تقوم وحدة النزاهة بعمل كبير وتساعد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بشكل أكبر”.

امتنان متبادل

وردا على سؤال أمس الخميس بشأن هذه التعليقات، قال هاومان إن التقدير متبادل بين وحدة النزاهة والرياضيين.

وقال في مؤتمر صحفي في استاد طوكيو الأولمبي “من دواعي سروري أن نسمع أن الرياضيين يقدرون ما نقوم به.

“هذا ما نحن هنا من أجله، لطرد الأشخاص الذين يحتالون عمدا من الرياضة وإبعادهم عن منصات التتويج وحرمانهم من المكافآت وعقود الرعاية ومن الاستمتاع باللحظة التي ينجحون فيها.

“بالطبع نعقد اجتماعات منتظمة مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى وهم سعداء للغاية بالطريقة التي تسير بها الأمور.

“أعتقد أن إحدى الطرق لتقييم الأمور النظر لعدد الأشخاص من الدول التي لم يسبق لها الفوز بميداليات وهم يفوزون الآن بميداليات. عدد الأشخاص الذين يفوزون بميداليات ذهبية في أماكن لم يفوزوا فيها بميداليات ذهبية منذ 50 عاما. عدد الأشخاص الذين يصلون إلى النهائيات.

“لذا إذا بدأت في النظر إلى الأمر من هذا الجانب، فإن ساحة اللعب على الأقل أصبحت أكثر تكافؤا لأن المتنافسين في جميع أنحاء العالم يمكنهم القول: “يمكنني تحقيق ذلك”.

معايير ذهبية

من جهته أشاد سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بعمل وحدة النزاهة التي لعب دورا محوريا في تأسيسها بعد فترة وجيزة من انتخابه في 2015.

وقال “لدينا منظمة بمعايير ذهبية. استعدنا سمعتنا وثقتنا إلى حد كبير من خلال تأسيس وحدة النزاهة.

“إنهم بارعون جدا فيما يقومون به وأعتقد أنهم يقودون الطريق في الرياضة الدولية”.

وأحدثت وحدة النزاهة بالتأكيد تأثيرا كبيرا في كينيا، التي تُعد معقلا لسباقات المسافات الطويلة والتي أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الأسبوع الماضي أنها “غير ممتثلة”.