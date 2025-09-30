هاو مدرب نيوكاسل: الفوز على سان جيلواز سيجنبنا المعاناة بدوري الأبطال

قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء إن فريقه بحاجة ماسة للفوز غدا الأربعاء على مضيفه أونيون سان جيلواز البلجيكي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وإلا سيواجه صعوبات كبيرة في مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

وخسر نيوكاسل مباراته الافتتاحية على أرضه أمام برشلونة في وقت سابق من هذا الشهر لكنه مرشح للفوز على بطل بلجيكا غدا الأربعاء رغم أنه فاز مرة واحدة فقط في مبارياته الأربع الماضية خارج ملعبه وكانت أمام برادفورد سيتي من الدرجة الثالثة في كأس الرابطة.

وقال هاو في مؤتمر صحفي قبل مباراة الغد “لم يغب عن ذهني كمدرب أن الفوز هو كل شيء ونهاية كل شيء. يمكنك اللعب كما تريد ولكن عليك أن تحاول الفوز.

“عليك أن تجد طريقة للفوز بأي وسيلة. وقد فعلنا ذلك بشكل جيد خلال العام الماضي.

“أعتقد أنه فيما يتعلق بدوري الأبطال، من المهم أن تفعل ذلك بسرعة كبيرة وإلا فإنك ستجد نفسك في ورطة”.

ويتضمن جدول المباريات المتبقية لنيوكاسل في دوري أبطال أوروبا رحلات إلى أولمبيك مرسيليا وباير ليفركوزن وباريس سان جيرمان حامل اللقب.

وسيلعب الفريق غدا الأربعاء بدون تينو ليفرامنتو الذي أصيب في الخسارة أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.

وقال المدرب “ما زلنا في انتظار معرفة مدى إصابته. لكن بصرف النظر عن ذلك نحن بخير”.

وأضاف هاو أن الهزيمة من أرسنال يجب أن تكون حافزا للاعبيه الذين شاهدوا المنافس يخطف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وقال “إذا تمكنا من إعادة تلك اللحظات مرة أخرى، يجب أن نقدم أداء أفضل كمجموعة، وأن نستجيب بشكل أفضل للتهديد الذي واجهناه في الدقائق القليلة الأخيرة.

“توقفت نتيجة المباراة على لحظات كبيرة؛ هناك لحظات أخرى حدثت يمكنني القول إننا لم نكن محظوظين قليلا في هذا أو ذاك. لكن في النهاية، كنا بحاجة إلى أن نكون أفضل في تلك الدقائق القليلة الأخيرة.

“علينا أن نستخدم ذلك كحافز للعودة مرة أخرى، وإعادة تنظيم صفوفنا والعودة بشكل أقوى”.