هاو مدرب نيوكاسل يأمل في استعادة لاعبيه الأساسيين

يأمل إيدي هاو مدرب نيوكاسل في عودة العديد من اللاعبين الأساسيين إلى التشكيلة من بينهم لاعب الوسط المهاجم ميجيل ألميرون إذ يسعى الفريق لإنهاء سلسلة من أربع هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يحل ضيفا على أستون فيلا غدا الثلاثاء.

وغاب لاعب منتخب باراجواي، الذي شارك أساسيا في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم، لمدة أسبوعين بسبب المرض.

لكن هاو قال للصحفيين اليوم الاثنين إن قلب الدفاع جمال لاسيليس قد يغيب عن المباراة بسبب إصابة في ربلة الساق.

وقال هاو “نأمل أن يكون ميجيل معنا. بالنسبة لجمال، لست متأكدا من ذلك. إنها ليست إصابة خطيرة ولكن أعتقد أنها قد تكون كافية لإبعاده عن هذه المباراة”.

وافتقد نيوكاسل عددا من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة خلال سلسلة من ست هزائم خلال آخر سبع مباريات في الدوري لكن هاو يأمل في عودة البعض في الأسابيع المقبلة.

وأضاف هاو “هارفي (بارنز) يقترب. ربما يكون الأقرب للعودة، إلى جانب كالوم (ويلسون). وبدرجة أقل جو (ويلوك) وأكثر قليلا مرة أخرى إليوت (أندرسون)”.

وسحق نيوكاسل نظيره أستون فيلا 5-1 على ملعب سانت جيمس بارك في أغسطس آب الماضي لكنه لم يتمكن من الحفاظ على صحوته ليحتل المركز العاشر برصيد 29 نقطة بينما يحتل فيلا المركز الرابع بفارق 14 نقطة عنه.