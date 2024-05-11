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هبوط بيرنلي من الدوري الإنكليزي بعد خسارته أمام توتنهام

منذ 11 دقيقة
نادي توتنهام

نادي توتنهام

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هبط بيرنلي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد هزيمته 2-1 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير اليوم السبت 11 أيار/مايو 2014، ليبتعد فريق المدرب فينسن كومباني بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان قبل مباراة واحدة على النهاية.

ويحتل بيرنلي المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة من 37 مباراة، ليفقد أي فرصة للخروج من منطقة الهبوط ليصبح ثاني فريق يهبط بعد شيفيلد يونايتد الشهر الماضي.

وتقدم بيرنلي في الدقيقة 25 إثر هجمة مرتدة أنهاها ياكوب برون لارسن في الشباك ببراعة، لكن بيدرو بورو أدرك التعادل بعد نصف ساعة من البداية بتسديدة قوية بعد مجهود فردي.

وأنقذ أريانيت موريتش حارس بيرنلي فرصتين حاسمتين في الشوط الثاني لكنه لم يستطع فعل أي شيء لمنع تسديدة ميكي فان دي فين في الدقيقة 82 في الزاوية السفلية ليدفع الضيوف للهبوط.

    المصدر :
  • رويترز

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