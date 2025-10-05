هتافات "بكل لغات العالم أنت الأفضل" تستقبل صلاح في مطار القاهرة

حظي محمد صلاح باستقبال الأبطال في القاهرة، اليوم الأحد، حيث احتشد مشجعون وطلاب مدارس في المطار لتحية مهاجم ليفربول قبل مواجهة حاسمة لمصر في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وهتف المشجعون “صلاح! صلاح!” في مطار القاهرة الدولي بينما لوح تلاميذ صغار بالأعلام تحية لصلاح. جاء هذا الاستقبال بعد احتلال قائد منتخب مصر المركز الرابع في التصويت لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا بعد وقت قصير من وصوله، مشيدا بمكانة صلاح العالمية.

وقال الاتحاد المصري على فيسبوك “بكل لغات العالم أنت الأفضل. فاضل على الحلم خطوة” في إشارة إلى مباراتي مصر القادمتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو واللتين قد تحسمان التأهل إلى كأس العالم في أمريكا الشمالية العام المقبل.

وسجل صلاح (33 عاما) 34 هدفا وصنع 23 في 52 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضي، وقاد النادي إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونال العديد من الجوائز الفردية بما في ذلك جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان حصوله على المركز الرابع في التصويت على جائزة الكرة الذهبية هو الأعلى له حتى الآن خلف الفائز عثمان ديمبلي والأمين جمال وفيتينا.

ولم يحضر المهاجم الحفل في باريس ومن المتوقع أن ينضم إلى مران منتخب مصر غدا الاثنين.

وتتصدر مصر المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 20 نقطة. وسيضمن الفوز على جيبوتي في الثامن من أكتوبر تشرين الأول لمصر الظهور الرابع لها في كأس العالم.