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هتافات عنصرية توقف مباراة في الدوري الإيطالي لكرة القدم

منذ 32 دقيقة
"مايك ماينان" حارس مرمى نادي إسي ميلان

"مايك ماينان" حارس مرمى نادي إسي ميلان

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توقفت مباراة أودينيزي ضد ميلان المقامة (السبت 20-1-2024) في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لوقت قصير بعد هتافات عنصرية مزعومة أطلقتها جماهير الفريق صاحب الأرض ضد مايك ماينان حارس ميلان.

وتوقفت المباراة عند الدقيقة 33، إذ غادر ماينان مكانه وتوجه نحو خط الملعب، وقام زملائه ومدربه في الفريق بتهدئته، قبل أن يغادر المستطيل الأخضر.

ودخل اللاعبون وأفراد الفريق إلى ممر الملعب لإقناع حارس المرمى الفرنسي (28 عاما) بالعودة وإكمال المباراة.

وبعد مرور دقائق، تم استئناف المباراة وانتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبعد هذه الواقعة، كتب حساب الدوري الإيطالي على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “رابطة الدوري الإيطالي تدين أي شكل من أشكال العنصرية”.

    المصدر :
  • رويترز

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