هتافات معادية لكوسوفو تهز ميونيخ خلال مباراة صربيا ضد سلوفينيا

هتفت مجموعة من جماهير صربيا “كوسوفو في قلب صربيا” في وسط ساحة مارين بلاتز في مدينة ميونيخ عندما تجمعوا قبل مباراة فريقهم أمام سلوفينيا، في أحدث لفتة سياسية جماهيرية تتعلق بمنطقة البلقان في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وامتلأت ساحة مارين بلاتز بمشجعي صربيا وسلوفينيا المحتفلين، وهما من دول يوغوسلافيا السابقة.

وانعكست العلاقات السياسية المتوترة بين صربيا وكوسوفو، التي ينحدر غالبية شعبها من ألبانيا، وألبانيا نفسها في هتافات الكراهية واللافتات والإيماءات خلال البطولة، مما أدى إلى شكاوى متبادلة.

وردا على سؤال حول الهتافات السياسية، قال المشجع الصربي داميان فوينوفيتش، إنه لا مكان لها في الرياضة.

وأضاف “نحن هنا لنستمتع ونمارس الرياضة. علينا أن نترك السياسة بعيدا عن ذلك قليلا”.

وطلبت صربيا من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) معاقبة كرواتيا وألبانيا بعدما اتهمت جماهير البلدين بإطلاق هتافات كراهية ضدها خلال المباراة التي جمعتهما في هامبورج أمس الأربعاء.

وقال يوفان سورباتوفيتش الأمين العام للاتحاد الصربي للعبة إنه تم تقديم شكوى رسمية تزعم بأن مشجعي كرواتيا وألبانيا هتفوا “اقتل، اقتل، اقتل الصربي” خلال تعادلهما 2-2.

كما أنه هدد بأن صربيا، التي اتهمها اليويفا بسبب حوادث خلال هزيمتها أمام إنجلترا يوم الأحد الماضي، قد تنسحب من البطولة.

واتهم اليويفا صربيا بعد أن رفع مشجعوها لافتة تحمل علم البلاد ويضم كوسوفو داخل حدودها. وقال اليويفا إن ذلك “بعث رسالة استفزازية لا تصلح لحدث رياضي”.

واستقلت كوسوفو في 17 فبراير شباط 2008، بعد انتفاضة مسلحة استمرت عشر سنوات واعترفت أكثر من مئة دولة بكوسوفو.

ورغم ذلك فإن صربيا تعتبر كوسوفو رسميا من ضمن أراضيها، وتتهم حكومة كوسوفو المركزية بانتهاك حقوق الصرب.