هدفان عكسيان وثنائية لهالاند في فوز ساحق لمانشستر سيتي على بيرنلي

منذ 13 دقيقة
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

استفاد مانشستر سيتي من هدفين عكسيين سجلهما ماكسيم إستيف وثنائية متأخرة من إرلينج هالاند ليحقق فوزا ساحقا 5-1 على ضيفه بيرنلي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم سيتي مبكرا بعدما أبعد مارتن دوبرافكا حارس بيرنلي تسديدة جيريمي دوكو لكن الكرة ارتدت باتجاه فيل فودن، وحاول إستيف إبعادها لكنه وجهها بالخطأ إلى داخل شباك فريقه.

وأدرك بيرنلي التعادل في الدقيقة 38 من أول محاولة له على المرمى، إذ سدد جايدون أنتوني كرة ارتطمت بقدم روبن دياز في طريقها إلى الشباك.

لكن سيتي استعاد التقدم بعد مرور ساعة من اللعب حين ارتقى هالاند وهيأ الكرة بضربة رأس إلى ماتيوس نونيس ليسجل من مدى قريب.

وبعدها بأربع دقائق، سجل إستيف هدفه العكسي الثاني، حين ارتطمت تسديدة أوسكار بوب بالمدافع الفرنسي قبل أن تسكن الشباك عند القائم البعيد.

وحسم هالاند الفوز لسيتي بهدفين متأخرين في الدقيقتين 90 والثالثة من الوقت بدل الضائع.

    المصدر :
  • رويترز

