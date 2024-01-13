السبت 1 رجب 1445 ﻫ - 13 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هدف بالاسيوس في اللحظات الأخيرة يمنح ليفركوزن الفوز على أوجسبورج

منذ ساعتين
ملعب كرة قدم

ملعب كرة قدم

A A A
طباعة المقال

أحرز إيزيكيل بالاسيوس هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليمنح باير ليفركوزن فوزا مثيرا 1-صفر على مستضيفه أوجسبورج السبت ليبقيه في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق أربع نقاط.

وسجل بالاسيوس الهدف من مسافة قريبة ليرفع ليفركوزن رصيده إلى 45 نقطة، متقدما على بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، والذي فاز 3-صفر على هوفنهايم أمس الجمعة، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وكان لفريق تشابي ألونسو اليد العليا منذ البداية، لكنه سدد في القائم فقط عبر أليخاندرو جريمالدو بقدمه اليسرى في الدقيقة 28.

وأهدر اللاعب الإسباني فرصة جيدة أخرى في الشوط الأول حيث افتقد ليفركوزن بوضوح القوة الهجومية لفيكتور بونيفاس.

وأصيب النيجيري، هداف ليفركوزن هذا الموسم، الأسبوع الماضي أثناء الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية وسيغيب عن الملاعب حتى أبريل نيسان المقبل على الأقل بعد جراحة في العضلة الضامة.

وصنع الضيوف فرصتين لجيريمي فريمبونج ويوناس هوفمان في الشوط الثاني وهدد أوجسبورج، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الأول، مرمى منافسه مرتين.

وبدا أن المباراة تتجه نحو التعادل السلبي حتى تقدم بالاسيوس ليسجل هدف الفوز.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كرة القدم - تعبيرية
بسبب الجمهور.. إيقاف مباراة بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي
نوفاك ديوكوفيتش
ديوكوفيتش المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب للمرة 11
نادي تشيلسي
بالمر يقود تشيلسي للفوز 1-صفر على فولهام

الأكثر قراءة

الأشرفية
إطلاق نار وسقوط قتيل وجريح.. جريمة مروّعة تهزّ الأشرفية!
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
غزة تحت النار
"ولعت" بين وزيري الدفاع والأمن القومي الإسرائيليين
مقاتلات أمريكية
أمريكا وبريطانيا تبدآن الضربات العسكرية على الحوثيين في اليمن