هدف بالاسيوس في اللحظات الأخيرة يمنح ليفركوزن الفوز على أوجسبورج

أحرز إيزيكيل بالاسيوس هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليمنح باير ليفركوزن فوزا مثيرا 1-صفر على مستضيفه أوجسبورج السبت ليبقيه في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق أربع نقاط.

وسجل بالاسيوس الهدف من مسافة قريبة ليرفع ليفركوزن رصيده إلى 45 نقطة، متقدما على بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، والذي فاز 3-صفر على هوفنهايم أمس الجمعة، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وكان لفريق تشابي ألونسو اليد العليا منذ البداية، لكنه سدد في القائم فقط عبر أليخاندرو جريمالدو بقدمه اليسرى في الدقيقة 28.

وأهدر اللاعب الإسباني فرصة جيدة أخرى في الشوط الأول حيث افتقد ليفركوزن بوضوح القوة الهجومية لفيكتور بونيفاس.

وأصيب النيجيري، هداف ليفركوزن هذا الموسم، الأسبوع الماضي أثناء الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية وسيغيب عن الملاعب حتى أبريل نيسان المقبل على الأقل بعد جراحة في العضلة الضامة.

وصنع الضيوف فرصتين لجيريمي فريمبونج ويوناس هوفمان في الشوط الثاني وهدد أوجسبورج، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الأول، مرمى منافسه مرتين.

وبدا أن المباراة تتجه نحو التعادل السلبي حتى تقدم بالاسيوس ليسجل هدف الفوز.