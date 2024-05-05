هدف بيدرو يمنح برايتون انتصارًا ثمينًا على حساب أستون فيلا

أنهى برايتون آند هوف ألبيون سلسلة من ست مباريات دون أي انتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 1-صفر على أستون فيلا اليوم الأحد بفضل هدف جواو بيدرو في الدقيقة 87.

وكان سيمون أدينجرا أنشط لاعبي برايتون طوال المباراة، وحصل على ركلة جزاء قرب نهاية الشوط الثاني احتسبها الحكم حين انطلق داخل منطقة الجزاء قبل أن يتدخل عليه إزري كونسا.

وتصدى روبن أولسن الحارس الاحتياطي لأستون فيلا للعديد من الكرات ليحافظ على فرص فريقه في المباراة، بل وتصدى لركلة جزاء من بيدرو لكنه لم يتمكن من إنقاذ الكرة مجددا بعدما ارتدت إلى البرازيلي الذي وضعها بضربة رأس ليصل إلى 20 هدفا في كافة المسابقات هذا الموسم.

بهذا الفوز، تقدم برايتون إلى المركز 11 برصيد 47 نقطة بينما يحتل أستون فيلا المركز الرابع برصيد 67 نقطة إذ يستمر انتظاره لضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وسط مطاردة توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس.