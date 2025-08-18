الثلاثاء 24 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
هدف جيراسي يقود دورتموند للفوز على إيسن في كأس ألمانيا

منذ 4 دقائق
بروسيا دورتموند

احتاج بروسيا دورتموند إلى هدف رائع من المهاجم سيرو جيراسي في الدقيقة 79 ليكسر مقاومة نادي روت-فايس إيسن المنتمي للدرجة الثالثة ويحقق فوزا صعبا 1-صفر في كأس ألمانيا لكرة القدم اليوم الاثنين.

وواجه دورتموند صعوبة بالغة في مباراته الرسمية الأولى هذا الموسم أمام خط دفاع إيسن المنضبط، الذي كان يعمل جاهدا للحفاظ على فرص الفريق الزائر عند الحد الأدنى.

وكاد أصحاب الأرض أن يتقدموا في الدقيقة 41 لكن حارس دورتموند جريجور كوبل تصدى لتسديدة رومين صافي من مسافة قريبة.

وحافظ إيسن على شجاعته بعد الاستراحة، إذ أجهز على معظم هجمات دورتموند مبكرا بينما لجأ للهجمات المرتدة.

لكن إيسن لم يتمكن من فعل أي شيء عندما استلم الدولي الغيني جيراسي الكرة على حافة منطقة الجزاء، وراوغ اثنين من مدافعي إيسن قبل أن يطلق تسديدة منخفضة لا يمكن إيقافها في مرمى الحارس محرزا الهدف الأول في الدقيقة 79.

وواصل دورتموند، الذي يستهل مشواره في الدوري الألماني يوم السبت بمواجهة سانت باولي، تفوقه الضئيل رغم ضغط أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة ليتأهل إلى الدور الثاني. إلا أن المدافع يان كوتو تعرض لإصابة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بعد تدخل عنيف من كيلسي أووسو.

    المصدر :
  • رويترز

