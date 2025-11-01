هدف ديالو المذهل يمنح مانشستر يونايتد نقطة في مباراته ضد فورست

سجل أماد ديالو هدفا مذهلا ليمنح مانشستر يونايتد التعادل 2-2 أمام مضيفه نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وفي محاولة لمواصلة صحوته تحت قيادة روبن أموريم، بدا أن يونايتد في طريقه لضمان فوزه الرابع على التوالي في الدوري بعد أن وضع المخضرم البرازيلي كاسيميرو الفريق الزائر في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 34.

لكن أداء يونايتد تراجع في وقت مبكر من الشوط الثاني ليسجل مورجان جيبس وايت ونيكولو سافونا هدفين في أقل من دقيقتين ليساعدا فورست على قلب المباراة رأسا على عقب.

واستفاق يونايتد لكن محاولاته باءت بالفشل حتى أطلق ديالو تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء قبل تسع دقائق من نهاية المباراة ليضمن نقطة لفريق المدرب أموريم.

وكاد ديالو أن يخطف الفوز في اللحظات الأخيرة ليضيع يونايتد فرصة الصعود إلى المركز الثاني في الترتيب حال فوزه.

وساعدت هذه النقطة يونايتد على تجاوز غريمه مانشستر سيتي، الذي سيلعب غدا الأحد، للمركز الخامس. ويقبع فورست في المركز الثامن عشر.

ونظريا، بدا ملعب سيتي غراوند مكانا مثاليا لمانشستر يونايتد لمواصلة صحوته في جدول الترتيب.

وبقيادة مدربه الجديد شون دايك دخل فورست مباراة اليوم على خلفية أربع هزائم متتالية، جميعها دون تسجيل أي هدف.

وبدأ الضيوف المباراة بمستوى تصاعدي وكان من المفترض أن يستغل بنيامين شيشكو، المنضم حديثا للفريق، تمريرة بريان مبيومو قبل أن يُسدد السلوفيني كرة أخرى خارج المرمى.

واستاء مشجعو الفريق المضيف من قرار منح يونايتد ركلة ركنية أدت إلى الهدف الافتتاحي. وتعالت صيحات الاستهجان من جميع أنحاء الملعب عندما سجل كاسيميرو هدفه الثالث هذا الموسم برأسية.

فرصة ديالو الذهبية

أتيحت لديالو فرصة ذهبية لمضاعفة تقدم فريقه في أواخر الشوط الأول، لكن محاولته مرت فوق العارضة من موقع جيد، لكن إهداره للفرصة كلفه الكثير حيث انهار يونايتد بعد استئناف اللعب.

ولم يكن لاعب يونايتد ندا لجيبس-وايت، الذي سجل ببراعة ليحرز أول هدف للفريق المضيف في الدوري منذ 20 سبتمبر أيلول.

ومع حماس الجماهير، وبعد 92 ثانية، اكتملت انتفاضة فورست. وفشل يونايتد في التعامل مع تمريرة طويلة أخرى داخل منطقة الجزاء، لتسقط الكرة أمام سافونا ليسجل من مسافة قريبة.

ورد يونايتد جيدا، حيث ارتطمت تسديدة برونو فرنانديز القوية بالقائم عند مرور ساعة من اللعب، قبل أن تنهي تسديدة ديالو من حافة منطقة الجزاء مقاومة أصحاب الأرض.

واحتاج فورست إلى إبعاد كرة من على خط المرمى من ديالو في الوقت بدل الضائع.