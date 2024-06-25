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هدف زابيتسر المتأخر يقود النمسا للفوز 3-2 على هولندا

منذ ساعة واحدة
ملعب كرة قدم

ملعب كرة قدم

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منحت تسديدة صاروخية بقدم مارسيل زابيتسر اليسرى فوزا مثيرا لمنتخب النمسا 3-2 على هولندا لتتقدم إلى دور الستة عشر بصفتها متصدرة المجموعة الرابعة لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بينما تأهل الفريق الخاسر لمرحلة خروج المغلوب اليوم الثلاثاء بصفته من أفضل أربعة فرق حلت في المركز الثالث.

وتصدرت النمسا المجموعة ولها ست نقاط وجاءت فرنسا في المركز الثاني ولها خمس نقاط بعد تعادلها 1-1 مع بولندا. وحلت هولندا في المركز الثالث ولها أربع نقاط. بينما تذيلت بولندا المجموعة ولها نقطة واحدة.

وتقدمت النمسا في الدقيقة السادسة عن طريق دونييل مالين الذي سجل بالخطأ في مرماه لكن كودي جاكبو أدرك التعادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني قبل أن يعيد رومانو شميد التقدم للنمسا بضربة رأس قبل مرور ساعة من اللعب.

وأدرك ممفيس ديباي التعادل مجددا لهولندا في الدقيقة 75 لكن هدف زابيتسر الرائع في الدقيقة 80 ضمن الصدارة لبلاده.

وستلعب النمسا مع وصيف المجموعة السادسة. بينما تواجه فرنسا وصيف المجموعة الخامسة.

    المصدر :
  • رويترز

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