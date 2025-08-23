الأحد 29 صفر 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هدف عكسي متأخر يقود برشلونة لانتصار صعب 3-2 على ليفانتي بالدوري

منذ 20 ثانية
لاعبو نادي برشلونة

لاعبو نادي برشلونة

A A A
طباعة المقال

استفاد برشلونة حامل اللقب من هدف أحرزه أوناي إلجيزابال بالخطأ في مرمى فريقه في الوقت بدل الضائع، ليقلب تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى انتصار 3-2 على مضيفه ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وحقق برشلونة انتصاره الثاني تواليا في الدوري ليرفع رصيده إلى ست نقاط، وتلقى ليفانتي الخسارة الثانية ليظل بدون رصيد.

وافتتح إيفان روميرو التسجيل لصاحب الأرض بعد 15 دقيقة من بداية المباراة بعد هجمة مرتدة سريعة، وضاعف خوسيه موراليس النتيجة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وبدأ برشلونة الشوط الثاني بقوة، وتمكن من تسجيل هدفين متتاليين ليعادل النتيجة، إذ قلص بيدري الفارق بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء بعد أربع دقائق من نهاية الاستراحة، قبل أن يسجل فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 52 مستغلا تمريرة رافينيا.

وضغط برشلونة بشراسة بحثا عن هدف الانتصار في الدقائق التالية، وكان له ما أراد في الوقت بدل الضائع عندما حاول إلجيزابال إبعاد تمريرة عرضية عن منطقة جزاء فريقه، لكنه بدلا من ذلك وضع الكرة برأسه في الشباك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

أتليتيكو مدريد
إلتشي الصاعد يفرض التعادل 1-1 على أتليتيكو مدريد بالدوري
كرة التنس
ألكسندروفا تتأهل لنهائي بطولة مونتيري للتنس بعد انسحاب بوزكوفا
بروسيا دورتموند
دورتموند يتلقى هدفين متأخرين ليتعادل مع سانت باولي بالدوري الألماني

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
وزارة الشباب والرياضة
قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري يشكر توم فليتشر على كلماته الصادقة.. ويطالب بتحرّك دولي عاجل