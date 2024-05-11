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هدف عكسي من سيفالد يهدي بريمن التعادل 1-1 مع لايبزيغ

منذ 6 دقائق
فريق لايبزيغ

فريق لايبزيغ

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تعادل رازن بال شبورت لايبزيغ على ملعبه 1-1 مع فيردر بريمن اليوم السبت 11 أيار/مايو 2024، بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إذ سجل نيكولاس سيفالد لاعب لايبزيغ هدفا بالخطأ في مرمى فريقه ليهدي بريمن التقدم ثم تعادل لايبزيغ بهدف سجله بنيامين سيسكو ليحافظ الفريق بذلك على سجله خاليا من الهزائم في عشر مباريات متتالية.

ورفع لايبزيج رصيده في المركز الرابع إلى 64 وكان قد حسم بالفعل مشاركته في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ حصلت ألمانيا على مقعد إضافي في البطولة بعد العروض القوية لفرقها في المنافسات الأوروبية.

وتقدم بريمن في الدقيقة 35 عندما سجل سيفالد لاعب خط وسط لايبزيج هدفا بالخطأ في مرمى فريقه بضربة رأس، ثم سجل البديل سيسكو هدف التعادل للايبزيج بعد الدقيقة 60 مستغلا تمريرة من محمد سيماكان.

ورفع فيردر بريمن رصيده في المركز 11 إلى 39 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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