هدف عكسي يجنب توتنهام الخسارة أمام بودو جليمت في دوري الأبطال

احتاج توتنهام هوتسبير إلى هدف عكسي في الدقيقة 89 ليحصل على نقطة أمام بودو جليمت، بعدما عاد من تأخر بهدفين ليتعادل 2-2 اليوم الثلاثاء، في أول مباراة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم تلعب داخل الدائرة القطبية الشمالية.

وأهدر الفريق النرويجي، الذي خسر أمام توتنهام في قبل نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ركلة جزاء في الشوط الأول عبر كاسبر هو الذي سددها فوق العارضة، لكن ينس بيتر هاوجه لم يخطئ بعد الاستراحة، إذ سجل هدفا رائعا في الدقيقة 53.

وظن توتنهام أنه رد سريعا عبر رودريجو بنتانكور، لكن الهدف لم يحتسب بسبب وجود خطأ في بداية الهجمة، وسرعان ما أصبح الفريق الإنجليزي متأخرا بهدفين بعد أن سجل هاوجه مجددا، بتسديدة بالقدم اليسرى في الدقيقة 66 ليجعل النتيجة 2-صفر.

وقلص القائد ميكي فان دي فين الفارق بضربة رأس بعد دقيقتين، لكن استمرت معاناة توتنهام، وبدا أن صاحب الأرض في طريقه لتحقيق فوز تاريخي، حتى تصدى الحارس نيكيتا هايكين لتسديدة لكنها اصطدمت في البديل يوستين جوندرسن ودخلت الشباك، لتمنح الفريق الإنجليزي هدف التعادل المتأخر.